Ostigard per fisicità e duelli aerei: tutte le caratteristiche dell'obiettivo in difesa

L'edizione del Corriere del Mezzogiorno riferisce di alcuni passi in avanti nella trattativa che porterebbe in azzurro il difensore Ostigard, concentrandosi sulle caratteristiche del calciatore di proprietà del Brighton

Ostigard è un centrale di piede destro, formerebbe la coppia con Rrahmani sul centro-destra con Juan Jesus alternativa a Koulibaly sul centro-sinistra.

È un profilo diverso rispetto ai suoi compagni, non spicca per qualità nell’impostazione del gioco dalle retrovie ma aggiungerebbe fisicità con i suoi 184 centimetri, è abile nell’anticipo e nel duello aereo anche sulle palle inattive.

Il norvegese è abituato alla difesa a quattro, si è cimentato in questo sistema di gioco sia al Genoa che in Nazionale, in cui ha ben figurato soprattutto in questa tornata di Nations League.

La Norvegia ha battuto due volte la Svezia, vinto in Serbia e pareggiato contro la Slovenia e Ostigard ha sfruttato in maniera brillante la sua fisicità.