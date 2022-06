Ostigard al Napoli, contatti in settimana per provare a chiudere: ecco l'ostacolo da superare | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Arrivano degli aggiornamenti per quanto riguarda Leo Ostigard, il difensore è molto vicino agli azzurri. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, Ci sarà un nuovo appuntamento, telefonico o de visu, nel corso della settimana per quella che è una trattativa già ampiamente incanalata verso la chiusura.

Leo Ostigard

Ostigard al Napoli, l'ostacolo per chiudere la trattativa

C'è il gradimento totale del difensore verso l'ipotesi partenopea, si sta lavorando anche con il Brighton per la cessione del giocatore norvegese che il club inglese non vuole svendere.

Il calciatore è in scadenza 2023, non c'è volontà di rinnovare col Brighton e la squadra inglese non vuole perderlo a zero. Ecco perché gli inglesi vogliono monetizzare in questa sessione di mercato.

La forbice attualmente è di circa 2 milioni, il Napoli ne offre 4 mentre il Brighton ne chiede 6. In settimana quindi nuovo incontro tra le parti per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta.

Se questo ostacolo sarà superato già in settimana, il Napoli andrà a chiudere l'operazione per l'arrivo di Ostigard che diventerà quindi il 4° difensore centrale della rosa.