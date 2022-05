Ospina e Mertens più vicini alla partenza che alla permanenza, l'annuncio de Il Mattino

Nonostante le belle parole, David Ospina e Dries Mertens sono più vicini alla partenza (soprattutto il belga) che alla permanenza. Lo annuncia l’edizione odierna de Il Mattino.

Martens-Ospina, doppio addio?

Secondo il quotidiano, il colombiano non intende fare inversioni a U sul suo ingaggio e il belga o si convince a prendere uno stipendio basso (non superiore a 1,2 milioni di euro) o dovrà cercare una nuova squadra. Questa è la settimana in cui i due nodi arrivano al pettine.

Spezia Napoli: conferenza Spalletti

Spezia Napoli: Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in diretta il giorno prima della gara. Spalletti parla per il Napoli calcio in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se mi batto per tenere Mertens? Sì, c'è il mio assenso anche a lui, è un leader dello spogliatoio, il discorso precedente va in questa direzione. Quando il presidente me l'ha chiesto ho detto che può rimanere"

