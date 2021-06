CorSport - Ospina-Napoli, sarà addio! Quattro club interessati, ipotesi scambio con Consigli

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Addio ballottaggio, Alex Meret sarà il primo portiere del Napoli nella stagione 2021-22. Il club azzurro punta forte su di lui e Spalletti ha intenzione di valorizzarlo. Di aiutarlo a crescere: ha 24 anni e talento puro, certo, ma il carattere va ancora forgiato anche attraverso le responsabilità. La missione è già cominciata: blindato, incedibile.

Calciomercato Napoli, Ospina in uscita

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport questo mercato potrebbe essere quello dell'addio per David Ospina. Si è parlato di un certo interesse della Fiorentina, dell'Atalanta, della Juve e poi del Sassuolo nell'ambito di un'ipotesi di scambio con Consigli (34enne in scadenza), ma a prescindere dalla destinazione finale resta un punto fermo: la sua riconferma non è per niente scontata.