Schira: "Napoli e Osimhen in trattative molto avanzate, De Laurentiis fiducioso di concludere l'affare nei prossimi giorni"

Calciomercato Napoli. Prosegue la trattativa tra SSCNapoli e Lille per il trasferimento di Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano che piace a mezza Europa e che è già stato in visita a Napoli e Capri per parlare a tu per tu con Gattuso e De Laurentiis.

Osimhen-Napoli ultime notizie

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, scrive su Twitter gli ultimi aggiornamenti sull'affare Napoli-Osimhen:

"Il Napoli e Victor Osimhen sono in trattative molto avanzate e De Laurentiis è fiducioso di concludere l'affare nei prossimi giorni. Pronto contratto di cinque anni (tre milioni all'anno più bonus aggiuntivi) per l'attaccante nigeriano. Napoli e Lille stanno lavorando per completare presto l'accordo".