Ultimissime mercato Napoli – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita Inter-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Oggi il Napoli ha preso Osimhen, gli azzurri hanno risolto anche gli ultimi cavilli. Cinquanta milioni che saranno pagati in cinque annualità. Bonus sia per il calciatore che per il Lille dipendenti dai risultati sportivi. Ce n’è uno anche in caso di vittoria di Champions League”.