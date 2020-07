Osimhen-Napoli, sì scontato: contratto di 5 anni, agenti in città per l'intesa! Gattuso spinge

Calcio mercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla trattativa tra il nigeriano Osimhen e la Ssc Napoli. Il giocatore è arrivato in una sorta di perlustrazione accompagnato dalla compagna e dai suoi agenti Jean Gerard Benoit Czajka e Didier Frenay. I quattro, come svelato in esclusiva da CN24, hanno preso alloggio in tre suite del Britannique, a corso Vittorio Emanuele.

Cifre contratto Osimhen - Napoli, la proposta

Victor Osimhen con la maglia della Nigeria