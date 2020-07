Osimhen-Napoli, pronto il blitz a Montecarlo! ADL vuole chiudere subito l'affare

Calciomercato Napoli - La trattativa per Victor Osimhen entra nel vivo, con tanto di assalto decisivo del club partenopeo. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, il nigeriano continua ad essere la prima scelta di Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis ce la sta mettendo tutta per accontentare il proprio allenatore. E proprio per questo è atteso nelle prossime ore un blitz potenzialmente decisivo a Montecarlo.

Mercato Napoli, pronta l'accelerata per Osimhen

La società azzurra - assicura il quotidiano - ha già in tasca l'accordo con il Lilla, da cui potrebbe arrivare anche il difensore brasiliano Gabriel. Ma è Osimhen la priorità di ADL, il quale vuole chiudere in fratta per scongiurare un'asta milionaria dove il Napoli poi si tirerebbe indietro inevitabilmente. E' in ogni caso anche il piano B in caso di fumata grigia: Alfredo Morelos dei Rangers Glasgow.