Cessione Osimhen, offerta choc dell'Arsenal! Spunta anche il Borussia: la posizione di ADL

Ultime calciomercato Napoli. Il nome di Victor Osimhen continua a destare grande interesse nelle big europee. Il centravanti del Napoli calcio piace a tanti ed il suo futuro in maglia azzurra appare quanto mai in bilico per la prossima stagione.

Per Osimhen, scrivono su Il Mattino, il presidente De Laurentiis ha fissato una cifra monstre che però non sembra spaventare le grandi squadre inglesi: Arsenal su tutte. Ecco le ultime notizie:

Addirittura dalla capitale inglese ieri è rimbalzata l'indiscrezione di una proposta da oltre 105 milioni di euro per indurre il Napoli e l'attaccante nigeriano ad accettare la corte dell'Arsenal. Dalle parti del club azzurro, però, giurano che nessuno ha ancora presentato offerte ufficiali.

Per il 23enne talento africano si stanno muovendo in tanti: Tottenham, Manchester United e anche, attraverso un manager francese, il Borussia Dortmund. De Laurentiis non ha incontrato altri club, ha lasciato intendere che il suoi gioiello non è in vendita ma che per una cifra sbalorditiva è disposto a cambiare idea. Mettere sul piatto almeno 110 milioni di euro per far traballare il Napoli. Serve una mossa così, perché non è vero che per il club azzurro è prioritaria la sua cessione.