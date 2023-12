Osimhen guadagna 10 volte più di Kvaratskhelia, Gazzetta: nel Napoli valgono uguale, non può continuare così

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea una contraddizione stridente in casa Napoli tra gli ingaggi di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Victor Osimhen, con un ingaggio da 10 milioni di euro all’anno più bonus, guadagna in pratica dieci volte quanto percepito da Khvicha Kvaratskhelia, fermo a 1,5:

"Non è soltanto una questione di vil denaro, ma soprattutto di considerazione. A voler ripartire i meriti e le responsabilità tecniche nel Napoli, risultano analoghe tra i due calciatori. In modi diversi sono i trascinatori della squadra, imprescindibili, i migliori. Gli unici che a oggi potrebbero essere venduti per una somma di milioni a tre cifre. Un trattamento così diversificato per le due stelle non può protrarsi a lungo"