Chelsea su Osimhen, pronta una maxi-offerta: la risposta di De Laurentiis

Victor Osimhen è sicuramente uno dei giocatori del Napoli più ambiti dalle big d'Europa. Lo stesso centravanti nigeriano ha detto la sua sui rumors provenienti dalla Premier League, con diverse squadre che sarebbero pronte a fare follie per il capocannoniere della Serie A.

Calciomercato Napoli, maxi-offerta Chelsea per Osimhen

Non solo il Manchester United su Osimhen. Come riportato da Calciomercato.com, il Chelsea è tornato a farsi vivo negli ultimi giorni. Todd Boehly è pronto a raddoppiare l’attuale ingaggio da 4,5 milioni netti dell’attaccante nigeriano pur di convincerlo al trasferimento in Premier League. In attesa di offerte ufficiali, De Laurentiis ha però già pronta la risposta: per valutare una cessione di Osimhen servirà un’offerta da 120/130 milioni di euro.