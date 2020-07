Repubblica - Cena con Gattuso, spazzate via le perplessità di Osimhen: Rino convincente, l'attaccante sedotto dal progetto

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen nella giornata di ieri è stato a Capri, in barca, incontrando Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Ma nella giornata di martedì era stato in compagnia anche di Gennaro Gattuso, attuale e futuro allenatore degli azzurri.

L'edizione odierna di Repubblica scrive nell'edizione odierna queste parole riguardo l'incontro fra Victor Osimhen e Gennaro Gattuso:

"Osimhen ha ascoltato e il progetto lo ha già sedotto. Ci ha pensato Gattuso martedì sera. Convincente ed appassionato. Dopo le due telefonate durante il lockdown, la cena è servita a sviscerare tutti gli aspetti pratici. « Viktor cerca un progetto importante per crescere tanto. Vuole giocare e mettersi in mostra», spiega Osita Okolo, il cognato che fa parte dell’entourage del bomber che in Francia paragonano a Didier Drogba. Lui non è a Napoli, ma è costantemente informato sul blitz in città. « Gli è piaciuta tanto, ha potuto anche visitarla e quasi certamente continuerà ancora nelle prossime ore » . Sulla decisione finale non si sbilancia. « Lo farà lui al più presto». La concorrenza inglese resta sullo sfondo (Tottenham in primis), ma il Napoli è convinto di aver giocato le carte giuste per spuntarla e assicurarsi un gioiello di prim’ordine per sostituire Arek Milik, la cui cessione è certa. Gattuso ha fatto tanto e ha spazzato via eventuali perplessità con la solita passione con cui sta disegnando ormai da mesi la squadra per la prossima stagione. Osimhen sarà il terminale offensivo di un 4-3-3 che sfrutterà tutte le sue doti: è bravo in profondità, è veloce e ci sa fare nell’area avversaria".