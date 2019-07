One Football, ecco come giocherà il Napoli con l'arrivo di James e Manolas [GRAFICO]

Ultime notizie calcio Napoli - L'app One Football ha ipotizzato lo schieramento del Napoli nelle stagione 2019-2020, passaggio al 4-2-3-1 con James dietro la punta

Calcio mercato Napoli, il nuovo modulo secondo One Football

Da One Football: "Il Napoli di Carlo Ancelotti sta affilando le armi per riprovare l'assalto allo scudetto. E lo sta facendo con qualche acquisto davvero molto interessante sul calciomercato: sono arrivati Kostas Manolas dalla Roma e Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli, e si parla insistentemente di James Rodríguez, Hirving Lozano, Duván Zapata e Mauro Icardi. Proviamo allora a fare ordine e a ipotizzare una formazione titolare per il Napoli nel prossimo campionato di Serie A. Con che modulo giocherà? Riuscirà a tenere Kalidou Koulibaly? Dove si inserirà James Rodríguez? E rimarranno Allan, Dries Mertens e Lorenzo Insigne?"