Onda Cero, Esteve a CN24: "Rodrigo vuole restare in Spagna. Diawara come contropartita? C'è abbondanza in quel reparto! Fornals vuole andare via"

Eduardo Esteve, collega di Onda Cero, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto dichiarato:

"Il Valencia deve vendere Rodrigo perché ha problemi economici, così come fatto con cancelo alla Juventus. Il Valencia chiede 70 milioni. Non so il Napoli ma il Barcellona non ha intenzione di pagare questa cifra. Al Valencia piace Cilessen, si potrebbe attivare questo canale. Il calciatore preferisce restare in Spagna, in cima alla lista del calciatore ci sono Real Madrid e Barcellona. Diawara piace al Valencia, soprattutto negli anni scorsi si era provato a portarlo in Spagna, adesso c'è una certa abbonanza a centrocampo, difficile possa rientrare nella trattativa. Il calciatore vuole la Spagna, c'è anche l'Atletico e tanti altri club europei.

Fornals? E' un calciatore su cui c'erano molte aspettative che, però, no nsono state rispettate. Quest'anno non ha avuto la sua migliore stagione, pensa ad un futuro lontano da Villareal".