Ombre tra Kvaratskhelia ed il Napoli? Gazzetta: lui e l'agente hanno apprezzato ADL in Germania, ma restano i dubbi

Calciomercato SSC Napoli - Restano ombre sul rapporto tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ombre tra Kvaratskhelia ed il Napoli?

L’incontro di ieri tra il club e i rappresentanti del giocatore “non è stato risolutivo e non ha dissipato i dubbi del fuoriclasse georgiano sulla sua permanenza in Italia”.

In mattinata De Laurentiis, Chiavelli e Manna hanno preso un volo privato per la Germania. Destinazione Dusseldorf, quartier generale della Georgia. Per incontrare Kvaratskhelia e il suo agente Mamuka Jugeli: