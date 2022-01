Olivera-Napoli, Sky: gli azzurri opzionano il calciatore, si chiude anche in caso di no del Getafe

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Il Napoli sembra aver definitivamente rotto gli indugi per il suo terzino sinistro dal momento che la scelta sarebbe caduta su Mathias Olivera, talento in forza al Getafe che tanto bene sta facendo in Liga spagnola.

Olivera-Napoli, le ultime da Sky

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, gli azzurri avrebbero opzionato l'esterno mancino per l'estate e starebbero lavorando per portarlo subito all'ombra del Vesuvio con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'offerta sarebbe complessivamente pari a 10-11 milioni di euro. Nel caso in cui, però, il club iberico dovesse rispedire al mittente la proposta, l'affare sarebbe comunque già ampiamente in discesa per giugno.