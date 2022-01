Olivera-Napoli, Cm.com: ecco perché non arriverà a gennaio

Calciomercato Napoli - Mathias Olivera è sempre più vicino all’azzurro, ma per giugno e non per questo gennaio. Perché? Ecco quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.com:Â

Il Getafe non è disposto a cedere fin da subito, con la volontà di arrivare fino a fine stagione per centrare la salvezza (attualmente è a +4 sul Cadice terzultimo). L'altro problema riguarda la lista, dato che il Napoli ha la rosa al completo sotto il punto di vista numerico. Sarebbe servita l'uscita di qualcuno, Ghoulam il principale indiziato ma l'algerino non ha accettato il trasferimento in un altro club