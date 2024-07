Occasione Immobile, la Lazio aspetta l'offerta per liberarlo: ha già bloccato Dia

Calciomercato Napoli - Ciro Immobile ha ancora un futuro incerto in casa Lazio. L'attaccante biancoceleste è pronto ad andare via con la Lazio che ha già bloccato in attacco Dia grazie al ds Fabiani in caso di partenza del bomber esperto italiano. A riportarlo è Il Messaggero.

Calciomercato: occasione Immobile

La Lazio crede che l’offerta possa arrivare a fine mercato per Ciro Immobile. L’estate scorsa dall’Arabia non c’era stato l’affondo definitivo, chissà se in questa arriverà e anche per questo motivo il ds Fabiani ha già bloccato Dia dalla Salernitana. In passato il nome di Ciro Immobile è stato accostato anche al Napoli.