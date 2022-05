Nuovo portiere Napoli, spunta Consigli! Il club valuta anche un nuovo titolare

La situazione dei portieri del Napoli? Beh, allo stato attuale è quantomeno singolare come racconta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport.

Nuovo portiere Napoli, ma chi?

Come racconta il quotidiano, Ospina è in scadenza e Meret ha il contratto in scadenza nel 2023:

"Il club valuta una serie di profili utili sia al ruolo di titolare, tipo l'argentino Juan Musso dell'Atalanta, 28 anni e un recente passato in Nazionale; sia a quello di vice d'esperienza alle spalle di Alex, come Andrea Consigli (35) del Sassuolo. In un solo concetto? Un rebus"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli