Il Roma - Il “Nuovo Fabiàn” di Ancelotti è Elmas, ma Veretout vuole Napoli: ad una condizione si chiude

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi - Il Napoli non cerca più (solo) giocatori funzionali e di ruolo ma calciatori duttili che sappiano interpretare differenti situazioni di gioco. Il modulo, per Ancelotti, è un concetto relativo. La conferma è arrivata in occasione della prima conferenza stampa da Dimaro Folgarida. Il tema del centrocampo è stata l'occasione per capire ulteriormente le idee della società sul mercato. "Cerchiamo un altro Fabian" ha dichiarato l'allenatore azzurro, ovviamente sarà difficile individuale un profilo simile - Ancelotti è il primo a rendersene conto - ma nel folto elenco di nomi esistono profili che ricordano lo spagnolo, ovvero giovani che abbiano qualità e, soprattutto, che sappiano giocare in diversi ruoli. In cima alla lista c'è Elif Elmas del Fenerbahce, un macedone, classe 1999, che abbina qualità a quantità e che nella sua breve carriera ha già ricoperto diverse zone di campo. In agenda resta sempre vivo l'interesse per Almendra del Boca Juniors, in questo caso un 2000 con minor esperienza ma altrettanta qualità e, soprattutto, enormi margini di crescita.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sul nuovo centrocampista

Elmas o Almendra, uno dei due oppure nessuno, però una certezza c'è: sono loro i profili adatti per far combaciare le volontà della società con quelle dell'allenatore. Il punto di partenza è che nessun big partirà, neppure Allan per cui il Psg s'è defilato e che a breve dovrebbe rinnovare col Napoli. Saranno blindati anche Zielinski e Fabian Ruiz, citati dall'allenatore per quella capacità innata di saper giocare ovunque: il polacco ha fatto l'esterno a sinistra oppure il centrale, ma il ruolo iniziale variava sempre, era un punto di partenza e mai d'arrivo. Da esterno, infatti, l'ex Udinese s'accentrava di continuo per andare a giocare tra le linee, affiancandosi ad Insigne. Fabian è partito esterno, prima a destra e poi a sinistra, e dopo l'addio di Hamsik è stato provato da Ancelotti come regista, ruolo in cui ha lasciato intravedere qualche limite dettato dall'età e, soprattutto dalle caratteristiche tecniche.

Il futuro acquisto a centrocampo dovrà avere questo pregio: dovrà sapersi adattare ad ogni eventuale sistema di gioco ed essere camaleontico, pronto a cambiar pelle per il bene della squadra. Non servirà un mediano oppure un metodista oppure una mezzala, ma un giocatore che sappia esaltarsi senza essere rigido tatticamente. Elmas, classe '99, è un giocatore interessante, di talento, che il Napoli segue da tempo. Costa poco più di 15 milioni, la società azzurra temporeggia, ha il sì del ragazzo e aspetta che il Fenerbahce diminuisca le proprie pretese. Piace da tempo anche Almendra, seguito già a gennaio. Sono due ipotesi concrete (la prima più della seconda) perché corrispondono all'ultimo identikit fornito dall'allenatore. Due nomi su tutti assieme ad altri che emergeranno nei prossimi giorni. Perché quella del centrocampista attualmente per il Napoli non è una priorità assoluta del mercato.

Questa settimana potrebbe essere importante in chiave mercato per il Napoli perché Aurelio De Laurentiis raggiungerà Dimaro e si confronterà costantemente con Carlo Ancelotti e gli azzurri presenti in Trentino. De Laurentiis e Chiavelli si sono recati a Milano per l’assemblea di Lega, in serata si sono trasferiti a Dimaro. In questa settimana che è cominciata, il mercato potrebbe vivere alcune accelerazioni, Veretout ha rifiutato una proposta del Lione, considera il Napoli ancora la destinazione più gradita. Per realizzare l’assalto al centrocampista francese, è necessaria la cessione di Rog, il Milan soprattutto potrebbe approfittarne per battere il Napoli e chiudere per il centrocampista francese.