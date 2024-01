Nuovo difensore Napoli: a che punto sono le trattative per Nehuen Perez e Theate

Calciomercato Napoli - Dopo Cyril Ngonge, per cui mancano solo le visite mediche, la priorità degli azzurri è un centrocampista e un difensore. Per quanto riguarda il centrale difensivo, il Napoli ricerca un calciatore che già conosca la Serie A, così da azzerare i tempi di inserimento.

Calciomercato Napoli: Nehuen Perez o Theate

I nomi sono sempre due per il Napoli in difesa: Nehuen Perez e Theate, ex Bologna. L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive:

"Poi c’è da chiudere il discorso relativo al difensore centrale, vera e propria lacuna da colmare al più presto considerando l’infortunio di Natan alla spalla. La priorità è prendere un rinforzo proveniente dalla serie A, in modo da annullare i tempi di inserimento. Tutte le strade portano sempre a Nehuen Perez. L’argentino ha aperto alla possibilità del trasferimento e si cerca l’accordo con l’Udinese. De Laurentiis e Pozzo hanno buoni rapporti, ma al momento l’asse di mercato non si è concretizzato ancora considerando pure lo stallo per l’affare Samardzic, individuato dal Napoli come possibile erede di Zielinski. Perez ha una valutazione sui 20 milioni di euro. Il diesse Mauro Meluso sta verificando pure Arthur Theate: il belga del Rennes conosce il campionato italiano (ha disputato una stagione a Bologna) e il suo profilo convince molto".