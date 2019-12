Non solo il Napoli, su Politano c'è mezza Serie A: pronta l'asta, l'Inter fissa il prezzo

Ultime calciomercato Napoli. Matteo Politano è uno dei nomi caldi in vista del prossimo mercato invernale. L'esterno offensivo dell'Inter sta trovando poco spazio con Antonio Conte e potrebbe essere sacrificato per fare cassa: al lui ci ha pensato anche il Napoli in un possibile scambio con Fernando Llorente, ma ad oggi la trattativa è ferma.

Matteo Politano

Politano-Napoli, occhio alle rivali

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma è l'ultima a iscriversi alla corsa all'esterno ventiseienne ex Sassuolo. Sul ragazzo ci sono anche Fiorentina, Atalanta e Parma. L'Inter lo valuta 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe una plusvalenza visti i 20,7 milioni a cui è stato pagato.