“Valter ti assicuro al momento non so assolutamente nulla", così il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rivelato in onda un retroscena di mercato nella sua conversazione con Fabio Quagliarella ed un possibile ritorno al Napoli. Dunque arrivano smentite per ciò che riguarda l'ipotesi di un romantico ritorno dell'attaccante campano dopo l'addio per motivi extracalcistici.