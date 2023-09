"Non firmare, vieni qui", il Napoli ci ha provato fino all'ultimo per Frattesi: il retroscena di Sky

Calcio Napoli - Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena di mercato su Frattesi ed il Napoli all'account Instagram 'Zonafanta':

"Su Frattesi c'erano diversi club interessati, il giocatore aveva dato la sua priorità all'Inter. Si vedeva, per come giocava la squadra col centrocampo a tre, lì. Però non ha detto no alle altre squadre tant'è che ci hanno provato Juve, Roma e Milan, ma queste ultime avevano bisogno di incassare prima dalle cessioni.

La società, che fino a quando Frattesi era in sede con l’Inter, ha provato a fare dei rilanci al telefono è stato il Napoli. De Laurentiis e Micheli chiamavano in continuazione l'agente del giocatore e Frattesi per dire: 'Non firmate, venite da noi!’".