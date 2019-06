«Non abbiamo presentato alcuna offerta e non è un calciatore che rientra nei nostri piani»: arriva la nota del Manchester City su Koulibaly

Il difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly resta in azzurro, felice di esserci. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dal Manchester City hanno provveduto a diffondere la propria posizione, per spegnere le voci del mercato:

«Non abbiamo presentato alcuna offerta e non è un calciatore che rientra nei nostri piani»

Ultimissime calcio Napoli. Il Senegal ha cominciato con il piede giusto la Coppa d'Africa, battendo la Tanzania. Al termine della partita il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato a Goal:

Calcio mercato Napoli, parla Koulibaly dall'Africa