Affare a sorpresa per il Napoli, CorSport: dall'Ascoli arriva Ninkovic per 2mln, verrà prestato al Bari

Calciomercato Napoli - Nikola Ninkovic, centrocampista offensivo serbo 25enne dell’Ascoli potrebbe presto diventare un calciatore del Napoli. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“La sua assenza all’allenamento di ieri è più di un indizio. Il suo passaggio al Bari è dato per imminente, lì ritroverà Vincenzo Vivarini che lo ha già allenato lo scorso anno all’Ascoli e in precedenza all’Empoli. La formula dovrebbe essere quella della cessione a titolo definitivo al Napoli che poi lo girerà in prestito semestrale al Bari (club anch’esso di proprietà della famiglia De Laurentiis) per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. All’Ascoli, in realtà, interesserebbe anche una contropartita tecnica, che risponde al nome di Gennaro Tutino (23), ma l’attaccante, attualmente al Verona, sembra vicino all’Empoli”