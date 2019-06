Nikita Contini: "Ho parlato con il Napoli, entro 15 giorni deciderò il mio futuro. Voglio almeno la Serie B" [ESCLUSIVA]

Nikita Contini, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

“Ci sta qualche passo falso con il primo anno di Ancelotti, non mi aspettavo nemmeno arrivasse secondo. E’ stata una stagione molto positiva secondo me.

Quest’anno sono migliorato con il Siena, sono contendo della mia stagione. Anche se abbiamo carburato un po’ in ritardo.

Il mio futuro? Non so ancora niente. Sto ricevendo telefonate da club di Serie B, nelle prossime due settimane definirò il mio futuro.

Un ritorno al Napoli (proprietario del cartellino)? Ho sentito il Napoli. Giusto qualche chiacchierata, non so ancora nulla. Voglio giocare. Specialmente per l’età mia è fondamentale. In passato abbiamo anche ipotizzato di restare. Sono stato contento di aver trovato Siena.

Meret lo conoscevo, è un grande portiere. Se restano loro due l’anno prossimo il Napoli sarà coperto in porta”.