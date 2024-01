Ndombele può già lasciare il Galatasaray, gioca poco: ecco dove può finire

Esperienza amara al Galatasaray, finora, per l’ex azzurro Tanguy Ndombele vistosamente in sovrappeso. Il centrocampista 27enne ha giocato poco finora, appena poco piĂą di 500' spalmati in 17 presenze di cui solo 5 da titolare, tanto da essere prossimo all’addio per provare a trovare piĂą spazio.Â

Calciomercato, dove può finire Ndombele

Come svela Tuttomercatoweb, il Tottenham che detiene ancora il cartellino potrebbe interrompere il prestito e cercare una nuova sistemazione che piĂą riesca a valorizzarlo: sulla tracce dell’ex Napoli campione d’Italia ci sono Rennes e Al Ettifaq.Â