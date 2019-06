"Entro lunedì vi darò una bella notizia". Gazzetta svela il possibile regalo di De Laurentiis ai tifosi del Napoli

Ultimissime Calciomercato - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la sorpresa annunciata per lunedì dal presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe essere l'acquisto di Jordan Veretout dalla Fiorentina:

Calciomercato Napoli-Veretout

"E mentre sembra in movimento anche il mercato in uscita – con Hysaj che piace all’Atletico Madrid e Mario Rui orientato a rientrare in Portogallo (al Benfica?) –, il presidente De Laurentiis saluta con una promessa:«Entro lunedì vi darò un’altra bella notizia per l’estate».

Potrebbe essere l’ingaggio di Veretout per il quale c’è già l’accordo col giocatore e tocca attendere la risoluzione delle vicende societarie a Firenze per chiudere".