Napoli-Torino, affare di mercato in vista? Gazzetta: intensificati i rapporti per Younes, ecco quando può partire l'assalto

Notizie calcio Napoli - Oggi Kevin Bonifazi riabbraccerà la Spal con la quale ha vissuto lo scorso anno una stagione in prestito in Serie A da protagonista e dove si era già fatto apprezzare nella cavalcata conclusa con la promozione dalla Serie B nel 2016-2017 . Ieri sera, poco dopo le 20, Torino e Spal hanno sistemato anche gli ultimi dettagli di un affare che era definitivamente decollato già nel pomeriggio: come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Torino ha in ballo un altro affare di mercato col Napoli.

Napoli-Torino, affare di mercato in vista?