Napoli-Tierney, Dall'Inghilterra: "Ancelotti molto interessato, sarebbe il sostituto di Mario Rui"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Darren Cooney, giornalista Daily Record:

"Il Napoli su Kieran Tierney? Sì, il Napoli è molto interessato, soprattutto Ancelotti ha messo gli occhi su Tierney, ma c'è anche l'Arsenal sul difensore del Celtic. Il Napoli lo prenderebbe per sostituire Mario Rui.

Tierney è molto offensivo, è rapido ed ha una grande forza fisica. E' molto concreto in fase offensiva e infatti fornisce tanti assist, ma sa anche segnare e 2 anni fa ne segnò uno strepitoso. Un paio di anni fa inoltre, si diceva che tra lui e Robertson, quello forte era Tierney, ma ha perso un pò di tempo perchè è rimasto in Scozia.

Il Celtic non vorrebbe vendere Tierney, ma se arrivassero offerte importanti le valuterà e per offerte importanti intende non meno di 25 milioni di sterline. L'Arsenal invece è fermo a 18 milioni di euro.

Gli scozzesi sono abituati a considerare il campionato italiano una lotta a 3 tra Juve, Inter e Milan, negli ultimi anni anche il Napoli ha conquistato un posto nella considerazione delle big italiane".