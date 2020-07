Napoli su Under, CorSport: è nella lista di mercato degli azzurri! È ritenuto uno dei nomi per il post-Callejon, la situazione

Ultime mercato Napoli - Dopo aver fatto visita all’Atalanta di Josip Ilicic, domani occorrerà fare gli onori di casa con Cengiz Under: un altro uomo della lista del Napoli come racconta il Corriere dello Sport.

"Domani, intanto, al San Paolo andrà in scena anche l'incontro-scontro diretto con Under, 23 anni il 14 luglio, un tipo talentuoso ritenuto estremamente interessante per la successione di Callejon. Il turco come Ilicic, certo, mancino dell'Atalanta che a 32 anni dipinge calcio meglio di quando era un ragazzino. Nomi noti, e molto, come nota è la predilezione nei confronti di Bernardeschi, contropartita tecnica ideale nell'affare che dovrebbe portare Milik alla Juve"