Ultime notizie calcio mercato Napoli - La trattativa tra lo Schalke 04 ed il Milan per il talento Malick Thiaw, centrale difensivo. I tedeschi, infatti, hanno respinto i sei milioni di euro offerti dai rossoneri e ne chiedono dieci per lasciarlo partire. Per questo motivo il Napoli ha allacciato poco fa i contatti con il suo entourage per provare ad inserirsi. L'idea di Giuntoli è di chiudere adesso l'intesa per poi renderla ufficiale in estate.