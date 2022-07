Napoli su Solbakken, CdM: possibile operazione alla spalla, consulto con il medico che valutò Mertens!

Le visite mediche di Ola Solbakken a Villa Stuart hanno generato tanta curiosità, l’attaccante norvegese è da mesi al centro di una sfida di mercato tra Napoli e Roma. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli su Solbakken

Come racconta il quotidiano in edicola, il Napoli ha contatti diretti con i suoi agenti, tra cui l’intermediario italiano che ha curato il trasferimento di Leo Ostigard.

Solbakken il 9 luglio ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra, e la sua stessa agenzia ha voluto fare controlli medici per valutare la situazione. Anche a Milano avrà un consulto dal professor Castagna, coinvolto dal Napoli anche per vecchi infortuni di Dries Mertens.

Cosa riserva il futuro? Il Napoli potrebbe prenderlo a gennaio a parametro zero, magari dopo una operazione chirurgica per favorirne il recupero. Il Bodo Glimt vorrebbe 2,5 milioni per darlo via adesso, nel 4-3-3 Solbakken giocherebbe su entrambe le fasce d’attacco.

