Napoli su Ndoye, Manna lo voleva per sostituire Kvaratskhelia: spunta il retroscena sulla volontà del calciatore

Calciomercato Napoli - Dan Ndoye, esterno svizzero 24enne del Bologna, è stato uno dei profili sondati dal Napoli a gennaio per sostituire Kvaratskhelia.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sull'interessamento del Napoli per Ndoye:

"Era il 7 dicembre, e non a caso l’esterno svizzero che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio avevano prelevato dal Basilea per una decina di milioni di euro nel mese successivo divenne un obiettivo sia della stessa Juventus che (soprattutto) del Napoli, che lo avrebbe voluto al posto di Kvaratskelia, finito al Paris Saint Germain. Il Bologna fece muro, ma va sottolineato come Ndoye non abbia mai chiesto alla sua società di essere ceduto, e questo nonostante il suo entourage avesse già parlato con il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna".