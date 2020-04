Napoli su Emerson Palmieri, Tuttosport: pericolo Juventus, i bianconeri pensano all'inserimento

Ultimissime calciomercato Napoli. L'idea Emerson Palmieri-Napoli è una di quelle a cui sta pensando la dirigenza azzurra per rinforzare la corsia mancina in caso di addio a Faouzi Ghoulam: il terzino italo-brasiliano dovrebbe essere in uscita da Chelsea ed un ritorno in Italia si fa sempre più probabile anche in ottica Euro2021. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la Juventus starebbe pensando all'ex Roma: i bianconeri stanno valutando la cessione di Alex Sandro al PSG (nella trattativa Icardi) ed a quel punto si fionderebbero su Emerson Palmieri per completare la fascia mancina con il rientrante Luca Pellegrini.