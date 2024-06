Napoli su Buongiorno, Repubblica: nei prossimi giorni summit col Torino per la possibile chiusura! È la priorità per Conte

Calciomercato SSC Napoli - Le situazioni relative a Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia sono da monitorare in casa Napoli. E lo sta facendo soprattutto il nuovo tecnico Antonio Conte, che spinge per il difensore centrale del Torino Alessangro Buongiorno. Ne parla l’edizione online di Repubblica.

Conte vuole Buongiorno

L’ex allenatore del Tottenham spinge per il difensore centrale del Torino Alessangro Buongiorno, è in stretto contatto con la società per capire quali saranno le mosse di mercato, in entrata e uscita: