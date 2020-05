CorSport - Napoli, spunta Nandez! Il Cagliari fa il prezzo, nell'affare c'è una percentuale destinata al Boca Juniors

Calciomercato Napoli - Ieri in Argentina è rimbalzata la voce di un interesse del Napoli nei confronti del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, come racconta il Corriere dello Sport:

"Il Boca Juniors, suo ex club, ricaverà il 10% dalla cessione e attende con interesse le evoluzioni. Il Cagliari sta definendo il rinnovo e tra le opzioni è venuto fuori l'inserimento di una clausola da 38 milioni. Poco più di quanto Giulini ritiene che valga il suo uomo: per cedere Nandez la richiesta si aggira intorno ai 35. Il Napoli valuta questa pista in virtù della questione relativa ad Allan"