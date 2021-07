Sky - Napoli, momento di riflessione per i rinnovi: ecco la situazione Insigne ad oggi

Ultimissime calciomercato Napoli - Nessuna novità sul rinnovo di Lorenzo Insigne, è questo quanto riporta Gianluca Di Marzio nella sua raffica della notte sul sito ufficiale.

Il giornalista esperto di calcio mercato di Sky Sport, ha parlato del capitolo rinnovi della SSC Napoli nel suo editoriale:

"Napoli: riflessione sui rinnovi.

In casa Napoli invece è momento di riflessione per i rinnovi. Il contratto di Lorenzo Insigne è in scadenza nel 2022 e non c’è ancora stato nessun contatto con la dirigenza azzurra per il rinnovo, se ne parlerà a fine Europeo. Diversa la situazione di Nikola Maksimovic, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, ma presto potrebbero ricominciare i contatti per continuare la sua avventura con la maglia del Napoli".