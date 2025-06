Sportitalia - Cessione Raspadori, il Napoli chiede 30mln ma il calciatore per ora alza il muro

Ultime calcio Napoli - Giacomo Raspadori ha dato un contributo importante allo scudetto del Napoli, soprattutto da gennaio in poi quando ha resistito alla tentazione di andar via e si è messo a completa disposizione di Antonio Conte.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Adesso si parla molto di lui in chiave mercato, la valutazione partirebbe da una base minima di 30 milioni. La Lazio ci ha pensato, senza intavolare trattative con il Napoli, ma almeno in questi giorni Raspadori ha alzato un muro molto alto. Il mercato è lungo, ci sarà tempo per valutare eventuali opzioni".