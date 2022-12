Il Napoli piomba su Ounahi! Ultim'ora Sky: "Colpo per l'estate! Operazione in stile Giuntoli"

Calciomercato Napoli, ultime notizie: il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio svela l'interesse del Napoli per Azzedine Ounahi, calciatore dell'Angers e della Nazionale marocchina. Ha 22 anni, gioca in Francia ed è reduce da un Mondiale disputato con prestazioni di spessore.

Perfino Luis Enrique, CT della Nazionale spagnola, gli aveva fatto pubblicamente i complimenti dopo la partita Spagna-Marocco vinta dalla Nazionale africana. Adesso Ounahi ha attirato anche l'interesse del Napoli, come rivela Di Marzio: "È uno degli osservati speciali di questo mercato di gennaio e il Napoli non vuole rimanere a guardare".

Napoli su Ounahi

Anche la stampa francese ha confermato il fatto che il Napoli non solo segue Ounahi, ma ha già avviato i primi contatti con l'Angers per portare il giocatore in Italia. Ounahi, però, non piace solo al Napoli, ma anche all'Olympique Marsiglia, e nonostante sia ancora giovane, pare che i francesi siano disposti a pagare circa 25 milioni di euro.

Ounahi

Ma chi è Ounahi? Gianluca Di Marzio lo descrive così: "Centrocampista centrale, alto, leggero ma soprattutto tecnico e intelligente. Caratteristiche in grado di svoltare la metà campo di molte squadre". E sull'ipotesi che il Napoli instauri una trattativa per acquistarlo, Di Marzio riferisce: "Il Napoli non vorrebbe dover partecipare a un'asta e sarebbe più un colpo in prospettiva. Infatti viene visto più come un colpo per l'estate. Un'operazione in pieno stile Giuntoli, abituato a preparare i trasferimenti con largo anticipo".