Da Roma - Non solo Conte per il Napoli, occhi anche su Fabio Paratici: la strategia del club

Notizie Calcio Napoli – Dopo Antonio Conte, il Napoli mette gli occhi su un altro ex Juventus.

Napoli, piace Paratici in dirigenza

Fabio Paratici

Stando a quanto riferito da collega Enrico Camelio di Radio Radio il club azzurro sarebbe disposto ad ampliare il suo organico dei dirigenti con Fabio Paratici.

L'ex dirigente bianconero è stato condannato a 30 mesi di inibizione dalla Corte federale per via del caso plusvalenze e non ricopre più il ruolo CFO del Tottenham. Su di lui permane la squalifica ma pur non potendo ricoprire il ruolo di DS nulla vieterebbe di inserirlo in società come figura interna, in veste per esempio di consulente. Il ruolo di Meluso non sarebbe quindi in pericolo.