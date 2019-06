Napoli-Lukaku, le agevolazioni del Decreto Crescita: De Laurentiis risparmierebbe oltre 20mln in tre anni

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’idea che lega il Napoli all'attaccante belga del Manchester United Romelu Lukaku è nata dalle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, varato dal Governo (ora dovrà essere convertito in legge dal Parlamento), che concederà importanti sgravi fiscali alle aziende disposte ad assumere chi si trasferisce in Italia. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

Napoli-Lukaku, le agevolazioni del Decreto Crescita