LOZANO NAPOLI - Hirving Lozano ha scelto la sua abitazione per la vita napoletana. Abiterà in città, come riferisce Sky Sport, ed esattamente nel quartiere di Posillipo, vicino all'abitazione di Lorenzo Insigne. Si godrà il panorama del mare dal balcone, ad ogni risvelio, e poi dritto a Castel Volturno per l'allenamento con i suoi nuovi compagni.