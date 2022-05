Koulibaly, l'agente: "Zero trattative con altri club, attendiamo di incontrare ADL con un solo scopo"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Dopo la notizia del parco auto spostato a Parigi (non smentita), dell'offerta al ribasso spalmata su più anni (smentita, ma riportata praticamente da tutti i quotidiani e non solo), l'edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce ulteriori dettagli sulla questione rinnovo Koulibaly-Napoli chiamando in causa l'agente del giocatore, Falì Ramadani.

Mercato Napoli, parla l'agente di Koulibaly

Quest'ultimo è un signore che parla poco, quasi niente, praticamente mai: se ne sta nell’ombra a gestire il proprio «mini-esercito» di talenti, lascia che intorno a sè si agiti il mercato e, con la prudenza e il buon senso ma soprattutto con riservatezza, osserva (quasi) dal buco della serratura ciò che capita intorno. Falì Ramadani ha deciso, e scelto, di concedere al Corriere dello Sport-Stadio una dichiarazione sintetica e però efficace, praticamente una parabola che finisce all’incrocio dei pali, per spazzare via qualsiasi libera interpretazione intorno a quel «colosso» che stuzzica il calcio che conta:

«Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club».