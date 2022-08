Napoli, Kepa o Mignolet! Il Mattino: "Ballano 5,5 milioni di bonus chiesti dal Chelsea!"

Calciomercato Napoli, in porta arriverà uno tra Kepa e Mignolet! Lo assicura l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli, che oggi riporta nei dettagli lo stato d'avanzamento delle trattative per il nuovo portiere partenopeo. Kepa è decisamente più avanti e ieri - riporta il Mattino - "Arturo Canales, manager di Kepa, ha contattato De Laurentiis per sapere a che punto è la trattativa con il Chelsea".

Kepa Napoli, nuovi aggiornamenti

Il punto è che il Napoli ha un accordo con il Chelsea sulla base di 3 milioni di euro per il prestito secco, ma c'è ancora distanza per quanto riguarda i bonus: il Chelsea chiede 3 milioni di euro in caso di Champions League e 2,5 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di finale. Cifre di bonus che il Napoli vorrebbe ridurre drasticamente, anche grazie all'intermediazione di Ramadani.

In ogni caso, la trattativa è a buon punto. Kepa continua ad essere l'obiettivo principale per la porta ma nel caso in cui dovessero crearsi altri intoppi, il Napoli continua a monitorare la situazione di Keylor Navas, Kevin Trapp e soprattutto Simon Mignolet, portiere belga. Per il ruolo di secondo portiere, invece, sempre se Meret dovesse andare via (c'è lo Spezia su di lui, il Napoli chiede 15 milioni), potrebbe tornare di moda Salvatore Sirigu.