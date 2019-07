Tmw - Prima offerta ufficiale del Napoli per Icardi, l'Inter rifiuta e rilancia: adesso servono 80 milioni per portarlo in azzurro!

Calciomercato - Tancredi Palmeri, giornalista di Tuttomercatoweb, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio facendo il punto su quello che è il caso Mauro Icardi, con il giocatore in uscita dall'Inter e nel mirino da diverso tempo sia del Napoli che della Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Prima vera offerta del Napoli per Mauro Icardi all'Inter. Come ci si attendeva, l'offerta è di 50 milioni di euro ma non è tutto. I nerazzurri l'hanno rifiutato ed hanno aumentato il prezzo anche per il Napoli. L'Inter aveva chiesto 70 milioni agli azzurri ed 80 alla Juventus circa una settimana fa. Adesso la dirigenza interista ha rilanciato chiedendo 80 milioni di euro anche al Napoli perché ha visto il Manchester United fare muro e non abbassare la richiesta per Lukaku. L'Inter vuole un'offerta adesso vicina agli 80 milioni di euro per lasciar partire la punta argentina. Serve un'offerta vincolante, dal quale non ci si può ritirare dal momento in cui viene presentata. Il Napoli è in stand-by con il Real Madrid per James Rodriguez ed ora attenzione alla reazione del club azzurro: dal momento che l'Inter ha chiesto quasi il doppio della cifra offerta, potrebbe risultare spazientito e chiamarsi fuori dalla lotta per accaparrarsi le prestazioni dell'argentino. Allo stato attuale delle cose, non si può escludere una permanenza di Icardi all'Inter nel caso in cui non dovesse essere trovata la quadra. E' un'opzione minoritaria ma va tenuta in considerazione assolutamente".