Vicenda Icardi, il Napoli tornerà a farsi sotto? Roma scartata, Marotta proporrà uno scambio alla Juve

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato e alla vicenda Mauro Icardi. Dal quotidiano si legge:

E’ davvero difficile pensare che Icardi resti all’Inter, che prosegua in questa sua battaglia per orgoglio. Il Napoli tornerà a farsi sotto? La Roma, che non giocherà la Champions, è un’ipotesi scartata e che difficilmente si riaprirà. E quindi per Icardi non resta che la Juventus, visto che non vuole lasciare l’Italia e non vuole allontanarsi da Milano. Come detto, la Juve un centravanti probabilmente lo cercherà e quindi c’è da credere che nell’ultima settimana di agosto qualcosa accadrà. La Juve potrebbe fare un’offerta al ribasso, magari 40 milioni, ma l’Inter finora non è scesa da una valutazione di 75 milioni. Marotta, si sa, proporrà lo scambio con Dybala. La Juve ha sempre detto no, cambierà idea?