De Laurentiis: "Nessuna delusione, siamo in Europa da 10 anni. Icardi? Lo contattai tre anni fa. Ma Milik è fortissimo"

Ultimissime calciomercato Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky TG 24. Ecco quanto dichiarato dal numero uno del club a poche ore dal match contro l'Inter:

“Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte. Icardi era nel nostro capitolo di spesa e nelle nostre intenzioni tre anni fa quando lo contattati. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante. Allegri? Credo che andrà al Bayern Monaco o al PSG. Credo che il Bayern sia la sede più corretta per uno come lui in modo tale che forse si potrà togliere la soddisfazione di vincere la Champions League tanto agognata“.