Napoli su Ibe, dalla Scozia: duello con Fiorentina, Espanyol e Celtic per l'esterno classe '95

Ibe - Napoli, calciomercato - Il Napoli guarda all'estero per Jordan Ibe, esterno offensivo classe 95 del Bournemouth. Lo riferisce il quotidiano scozzese scotsman. Sull'attaccante ci sarebbe anche la Fiorentina ed il Celtic. Il club inglese proprietario del cartellino non vorrebbe proseguire il rapporto lavorativo, anche perché non rientra nei piani tecnici dell'allenatore Eddie Howe.

Da fonti inglesi, come specifica il Daily Mail, il giocatore è stato etichettato addirittura come disgrazia. La volontà del Bournemouth al momento è di cedere Ibe in prestito, ma in pole position c'è l'Espanyol.